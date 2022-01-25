Гортранс: проезд в Екатеринбурге должен быть в два раза дороже

В Гортрансе считают, что в идеальных условиях проезд должен стоить 48-50 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга должна составлять 48-50 рублей, сообщили в Гортрансе. Об этом корреспондент URA.RU передает с встречи руководства предприятия с журналистами.

«Если приводить в соответствие всю нашу инфраструктуру, требуется порядка 48-50 рублей смело […] При такой задолженности [594 миллиона рублей] прекращены ремонты подстанций и трамвайных путей. Из-за отсутствия ремонта рельсов мы на некоторых участках ограничиваем скорость вагонов до 10 км/ч. И протяженность участков в городе уже 40 километров», — рассказал главный инженер предприятия Михаил Щипанов.

Руководство уточнило, что власти такую цену не одобрят. В качестве суммы, при которой предприятие может держаться на плаву, называли 38 рублей. Ее запросили у Региональной энергетической комиссии (РЭК), которая утверждает тарифы. Однако по последним данным, проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей.

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