Проезд в Екатеринбурге подорожает, но не так, как обещал мэр

24 января 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Окончательное решение о том, на сколько вырастут цены на проезд, примут 31 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей, а не до 33-х, как ранее анонсировал мэр Алексей Орлов. По данным URA.RU, такие цифры содержатся в проекте постановления, который рассмотрят на заседании региональной энергетической комиссии (РЭК) 31 января (повестка опубликована на сайте ведомства). «Предполагается, что тарифы на проезд поднимутся до 32 рублей. Не удивимся, если итоговое решение будет вообще 30 рублей», — поделился источник, близкий к городской власти. По его предположению, смягчение индексации может быть связано с предстоящими губернаторскими выборами. По номеру, указанному на сайте РЭК, корреспонденту к моменту публикации не ответили. О том, что с 1 февраля проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах вырастет с 28 рублей до 33-х, а в метро — с 32-х до 33 рублей, Орлов объявил на пресс-конференции 16 декабря. По замыслу властей, это должно помочь предприятиям, занятым в отрасли и несущим убытки из-за пандемии коронавируса. «На последних совещаниях он [Орлов] также заверял, что вопрос с РЭКом решен, никаких проблем не будет», — поделился собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей, а не до 33-х, как ранее анонсировал мэр Алексей Орлов. По данным URA.RU, такие цифры содержатся в проекте постановления, который рассмотрят на заседании региональной энергетической комиссии (РЭК) 31 января (повестка опубликована на сайте ведомства). «Предполагается, что тарифы на проезд поднимутся до 32 рублей. Не удивимся, если итоговое решение будет вообще 30 рублей», — поделился источник, близкий к городской власти. По его предположению, смягчение индексации может быть связано с предстоящими губернаторскими выборами. По номеру, указанному на сайте РЭК, корреспонденту к моменту публикации не ответили. О том, что с 1 февраля проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах вырастет с 28 рублей до 33-х, а в метро — с 32-х до 33 рублей, Орлов объявил на пресс-конференции 16 декабря. По замыслу властей, это должно помочь предприятиям, занятым в отрасли и несущим убытки из-за пандемии коронавируса. «На последних совещаниях он [Орлов] также заверял, что вопрос с РЭКом решен, никаких проблем не будет», — поделился собеседник.