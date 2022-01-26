В Пермском крае подорожали стройматериалы, табак и велосипеды

Стройматериалы стали лидером по повышению цен среди товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Пермском крае в 2021 году значительно выросла стоимость непродовольственных товаров. Сильнее всего подорожали строительные материалы, табачные изделия, мотоциклы и велосипеды. Об этом рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин во время брифинга.

«Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 10,6%. Для сравнения: по итогу 2020 года удорожание было лишь на 4,4%. Но надо отметить, что данная группа товаров весьма разнообразна и обширна и изменение цен в ней также весьма различно», — сказал Белянин.

Сложнее всего ситуация с ценами на строительные материалы. В среднем они подорожали на 33,8%, причем стоимость металлочерепицы и пиломатериалов увеличилась еще больше — на 74,2% и 69,2% соответственно.

На 20,4% поднялись цены на табачные изделия. Выросли в цене мотоциклы и велосипеды — на 18,7%, мебель — на 17,5% и легковые автомобили — на 14,9%. Также, серьезно подорожали моющие и чистящие средства (10,5%) и парфюмерно-косметические товары (9,7%).

«По электробытовым приборам цены выросли за год в среднем на 3,8%. Однако насыщенность рынка и регулярно проводимые акции привели к снижению цен по итогам года на бытовые холодильники и стиральные машины (на 1,5—3,6%)», — отметил руководитель Пермьстата.

Второй год подряд существенно поднимается стоимость газового моторного топлива. В 2021 году она выросла на 15,6%. Дизельное топливо стало обходиться дороже на 10,7%. Бензин вырос в цене в среднем на 9%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко выросли цены на морепродукты и овощи. По итогам года продукты в целом подорожали на 10,4%.

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