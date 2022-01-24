В Пермском крае резко выросли цены на морепродукты и овощи

Капуста стала лидером в списке подорожавших продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае в 2021 году интенсивно дорожали продукты питания — по итогам года цены выросли на 10,4%. Как пояснил руководитель Пермьстата Владимир Белянин на брифинге, больше всего цены «взлетели» на овощи и кальмары. Также, наблюдается повышение цен на определенные группы товаров.

«Наиболее остро и практически ежедневно население ощущает рост цен на продукты питания. Максимальное удорожание среди продуктов в истекшем году было отмечено на так называемый „борщевой набор“, в котором цена на капусту выросла в 2,5 раза, картофель — на 63,9%, свекла — на 56,5% и морковь — на 41,5%», — сообщил руководитель Пермьстата.

На втором месте в списке самых подорожавших продуктов в Прикамье находятся кальмары мороженые. Их цена выросла на 44,4%.

Более, чем на 25% подорожали мясо птицы, субпродукты и маргарин. Заметный рост цен был зафиксирован на крупу гречневую (25,9%), горох и фасоль (23,8%) овсяную и перловую крупы (23,3%). Также, значительно выросли в цене мука (16,5%), рыбопродукты (14,4%), кондитерские изделия (13,9%), колбасы (13,7%), яйца (на 11,2%), подсолнечное (на 11%) и сливочное масло (10,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (10,5%), молоко и молочная продукция (9,7%), консервы мясные, рыбные фруктово-ягодные и овощные (8,6-13,7%).

Ранее URA.RU представило список самых подорожавших в 2021 году лекарств в Пермском крае. Больше всего в цене вырос Валидол — на 23,05%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам