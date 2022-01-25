25 января 2022

В Екатеринбурге срочно вывели детей из школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, доска, школьная доска, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Причину эвакуации очевидцы назвать не смогли Фото:
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

Школу №121 в Екатеринбурге эвакуировали во время вечерних уроков, и детей привели в находящийся рядом детский сад №36. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Школьников эвакуировали и привели в детский сад, в спортивном зале которого уроки для них продолжились», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ворота школы закрыты, а на месте работают правоохранители. Причина эвакуации неизвестна.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что не владеют информацией об эвакуации. Представитель школы, ответивший агентству, отказался разговаривать с журналистом. В детском садике URA.RU подтвердили информацию о том, что эвакуированным школьникам пришлось заниматься в дошкольном учреждении.

Ранее в Екатеринбурге проводилась массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. 12 января неизвестные разослали более 150 писем на электронные адреса школ с угрозами взорвать учебные заведения. В следующие дни продолжили приходить единичные сообщения о заложенных в школах бомбах.

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Школу №121 в Екатеринбурге эвакуировали во время вечерних уроков, и детей привели в находящийся рядом детский сад №36. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Школьников эвакуировали и привели в детский сад, в спортивном зале которого уроки для них продолжились», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ворота школы закрыты, а на месте работают правоохранители. Причина эвакуации неизвестна. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что не владеют информацией об эвакуации. Представитель школы, ответивший агентству, отказался разговаривать с журналистом. В детском садике URA.RU подтвердили информацию о том, что эвакуированным школьникам пришлось заниматься в дошкольном учреждении. Ранее в Екатеринбурге проводилась массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. 12 января неизвестные разослали более 150 писем на электронные адреса школ с угрозами взорвать учебные заведения. В следующие дни продолжили приходить единичные сообщения о заложенных в школах бомбах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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