В новом составе президиума Челябинского областного политсовета «Единой России» мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву сменит глава Магнитогорска Сергей Бердников. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.
«Совершенно точно, что президиум покинет глава Кыштыма Людмила Шеболаева, которую сменит мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Во-первых, он недавно возглавил межмуниципальный координационный совет (МКС) „Магнитогорский“. Во-вторых, давно уже говорили, что руководителя второго по величине города области нужно включить в руководство партии», — рассказал инсайдер.
Существенное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов ожидается также по итогам отчетно-выборной конференции ЕР. Она состоится 25 февраля.
«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.
В новом составе президиума Челябинского областного политсовета «Единой России» мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву сменит глава Магнитогорска Сергей Бердников. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «Совершенно точно, что президиум покинет глава Кыштыма Людмила Шеболаева, которую сменит мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Во-первых, он недавно возглавил межмуниципальный координационный совет (МКС) „Магнитогорский“. Во-вторых, давно уже говорили, что руководителя второго по величине города области нужно включить в руководство партии», — рассказал инсайдер. Существенное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов ожидается также по итогам отчетно-выборной конференции ЕР. Она состоится 25 февраля. «Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.