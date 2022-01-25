25 января 2022

Верхи челябинской ЕР ждет «мэрская рокировка». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, бердников сергей
Мэру Магнитогорска Сергею Бердникову прочат место в высшем руководящем органе челябинских единороссов Фото:

В новом составе президиума Челябинского областного политсовета «Единой России» мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву сменит глава Магнитогорска Сергей Бердников. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Совершенно точно, что президиум покинет глава Кыштыма Людмила Шеболаева, которую сменит мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Во-первых, он недавно возглавил межмуниципальный координационный совет (МКС) „Магнитогорский“. Во-вторых, давно уже говорили, что руководителя второго по величине города области нужно включить в руководство партии», — рассказал инсайдер.

Существенное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов ожидается также по итогам отчетно-выборной конференции ЕР. Она состоится 25 февраля.

«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.

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В новом составе президиума Челябинского областного политсовета «Единой России» мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву сменит глава Магнитогорска Сергей Бердников. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. «Совершенно точно, что президиум покинет глава Кыштыма Людмила Шеболаева, которую сменит мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Во-первых, он недавно возглавил межмуниципальный координационный совет (МКС) „Магнитогорский“. Во-вторых, давно уже говорили, что руководителя второго по величине города области нужно включить в руководство партии», — рассказал инсайдер. Существенное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов ожидается также по итогам отчетно-выборной конференции ЕР. Она состоится 25 февраля. «Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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