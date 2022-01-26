Александр Уколов совершил ДТП еще в ноябре 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член общественной палаты ЯНАО, руководитель объединения ветеранов войн «Комбат» Александр Уколов, совершивший в ноябре прошлого года в ДТП, будучи нетрезвым, якобы продолжает водить машину, так как документы на управление транспортом у него не были изъяты. Как сообщила URA.RU второй участник аварии Мария Дорофеева, суд, который должен принять решение о лишении Уколова прав, перенесен уже в третий раз.

«Есть основания полагать, что Уколова пытаются освободить от наказания. Он человек достаточно известный в Салехарде, со связями, бывший депутат гордумы. Последнее судебное заседание перенесли по причине неявки свидетеля, но тот утверждает, что никто его в суд не вызывал. Виновник продолжает как ни в чем не бывало управлять автомобилем», — рассказала собеседница агентства.

Согласно документам, предоставленным Дорофеевой, днем 14 ноября 2021 года автомобиль Nissan Patrol, за рулем которого находился Уколов, столкнулся с ее машиной Skoda Yeti. В результате машины получили механические повреждения.

Уколов с места ДТП попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии и очевидцами аварии. В рапорте полицейских указаны «шаткая походка и резкий запах алкоголя» у водителя.

Сам Уколов, комментируя ситуацию, не подтвердил и не опроверг заявления Дорофеевой, что продолжает управлять машиной, однако утверждает, что не влияет и не пытается повлиять на суд и его решения. «Дорофеева добивается от меня выплат до суда. Насколько мне известно, деньги со страховой компании она уже получила, если ремонт обойдется дороже, суд ущерб с меня взыщет. Я направил к Дорофеевой юриста, чтобы он помог ей написать заявление в страховую о полном возмещении — до 400 тысяч рублей», — рассказал общественник.

По информации URA.RU, ущерб от указанного ДТП составил порядка 250 тысяч рублей. Страховая компания пока возместила менее половины данной суммы.

Согласно законодательству РФ, езда за рулем в нетрезвом состоянии, если она не повлекла тяжких последствий, наказывается штрафом в размере тридцати тысяч рублей. Виновный в правонарушении также лишается права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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