Путин призвал не лишать детей плановой медпомощи

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин призвал власти обратить внимание на медпомощь для детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В условиях пандемии коронавируса больницам нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не прекращалась. Нужно оказать регионам, нуждающимся в этой поддержке, необходимую помощь», — заявил Владимир Путин на заседании правительства, которое транслируется на телеканале «Россия-24».

В Москве из-за коронавируса остановили плановую госпитализацию детей, сообщили в столичном депздраве. Людей попросили отложить плановые визиты в больницу на две-три недели. Это не коснется плановой госпитализации детей с онкологией и гематологическими болезнями, передает «Ридус».

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В условиях пандемии коронавируса больницам нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не прекращалась. Нужно оказать регионам, нуждающимся в этой поддержке, необходимую помощь», — заявил Владимир Путин на заседании правительства, которое транслируется на телеканале «Россия-24». В Москве из-за коронавируса остановили плановую госпитализацию детей, сообщили в столичном депздраве. Людей попросили отложить плановые визиты в больницу на две-три недели. Это не коснется плановой госпитализации детей с онкологией и гематологическими болезнями, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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