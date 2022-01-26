Путин призвал не лишать детей плановой медпомощи

Владимир Путин призвал власти обратить внимание на медпомощь для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях пандемии коронавируса больницам нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по плановой помощи. Нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не прекращалась. Нужно оказать регионам, нуждающимся в этой поддержке, необходимую помощь», — заявил Владимир Путин на заседании правительства, которое транслируется на телеканале «Россия-24».

В Москве из-за коронавируса остановили плановую госпитализацию детей, сообщили в столичном депздраве. Людей попросили отложить плановые визиты в больницу на две-три недели. Это не коснется плановой госпитализации детей с онкологией и гематологическими болезнями, передает «Ридус».