Мэрия в ХМАО выплатит деньги жителям блокадного Ленинграда

Всего же пережившим блокаду положено пять выплат от районной администрации Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Нижневартовском районе жителям, пережившим блокаду Ленинграда, выплатят к годовщине освобождения города по 1,5 тысячи рублей от властей муниципалитета. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«В Нижневартовском районе живут три человека, которые находились в осажденном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все они получат выплаты к годовщине снятия блокады, но она не единственная, всего их предусмотрено пять — на День снятия блокады Ленинграда, День образования Нижневартовского района, День пожилого человека, также ветераны получают финансовую помощь в заготовке плодово-овощной продукции», — рассказали в администрации.

В мэрии добавили, что все трое — женщины, живущие в Покуре, Большетархово и Излучинске. Выплаты предусмотрены и в бюджете ХМАО. Например, ко Дню образования Югры блокадники получают по 1000 рублей, а ко Дню Победы — до 15 тысяч. Кроме того, пережившие военную осаду могут рассчитывать и на компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг, расходов за аренду и ремонт жилья.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат новые выплаты ко Дню Победы. Власти ХМАО анонсировали, что ветеранам ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя перечислят от 10 до 15 тысяч рублей.

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