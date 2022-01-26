«Госуслуги» и «ВКонтакте» стали бесплатными на территории России

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«ВКонтакте» вошла в список проекта «Доступный интернет» Фото:

Соцсеть «ВКонтакте» и портал «Гослуслуги» стали бесплатными благодаря включению их в реестр социально значимых ресурсов России. Такое решение приняла комиссия Минцифры.

«Гослуслуги» и «ВКонтакте» включили в список ресурсов для проекта «Доступный интернет», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Соответствующее решение принято на заседании Минцифры. В соцсети подтвердили информацию.

Закон «О доступном интернете» приняли в июле прошлого года. По нему операторы связи будут бесплатно предоставлять доступ к социально значимым сайтам и сервисам. Абонентам представлен доступ к 371 ресурсу. Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа в Минцифры начали в 2020 году. В списке будут не только государственные сайты, но и соцсети и СМИ, сообщает РАПСИ.

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Соцсеть «ВКонтакте» и портал «Гослуслуги» стали бесплатными благодаря включению их в реестр социально значимых ресурсов России. Такое решение приняла комиссия Минцифры. «Гослуслуги» и «ВКонтакте» включили в список ресурсов для проекта «Доступный интернет», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Соответствующее решение принято на заседании Минцифры. В соцсети подтвердили информацию. Закон «О доступном интернете» приняли в июле прошлого года. По нему операторы связи будут бесплатно предоставлять доступ к социально значимым сайтам и сервисам. Абонентам представлен доступ к 371 ресурсу. Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа в Минцифры начали в 2020 году. В списке будут не только государственные сайты, но и соцсети и СМИ, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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