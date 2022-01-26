Математик определил, когда пойдет на спад пятая волна COVID-19

27 января 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Во второй половине февраля количество заболевших COVID-19 за сутки может превышать 120 тысяч, считает Виктор Захаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Спад заболевамости коронавирусом в России возможен к концу февраля 2022 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. «В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма „Омикрон“, по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля», — цитирует Виктора Захарова РИА «Новости». По его прогнозу, уже к 1 февраля 2022 года количество заболевших за сутки может достигнуть 85 тысяч человек. Захаров опирался на математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которую группа исследователей разработала под его руководством. За счет новых методов прогнозирования будущих значений она позволяет точнее предсказывать распространение коронавируса в течение месяца. По словам Захарова, к началу февраля 2022 года количество выявленных случаев COVID-19 превысит 11,8 миллиона человек. Общее количество болеющих людей при этом выйдет на уровень 1 миллион 200 тысяч. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал мнение, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России придется на февраль 2022 года. По его словам, выход на максимум по количеству заражений наступит через три-четыре недели, после чего эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться. Независимый демограф Алексей Ракши, в свою очередь, прогнозирует пик коронавируса на 5—11 февраля 2022 года. По его словам, Россия сейчас находится в первой половине очень быстрого роста заражений, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спад заболевамости коронавирусом в России возможен к концу февраля 2022 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. «В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма „Омикрон“, по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля», — цитирует Виктора Захарова РИА «Новости». По его прогнозу, уже к 1 февраля 2022 года количество заболевших за сутки может достигнуть 85 тысяч человек. Захаров опирался на математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), которую группа исследователей разработала под его руководством. За счет новых методов прогнозирования будущих значений она позволяет точнее предсказывать распространение коронавируса в течение месяца. По словам Захарова, к началу февраля 2022 года количество выявленных случаев COVID-19 превысит 11,8 миллиона человек. Общее количество болеющих людей при этом выйдет на уровень 1 миллион 200 тысяч. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал мнение, что пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России придется на февраль 2022 года. По его словам, выход на максимум по количеству заражений наступит через три-четыре недели, после чего эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться. Независимый демограф Алексей Ракши, в свою очередь, прогнозирует пик коронавируса на 5—11 февраля 2022 года. По его словам, Россия сейчас находится в первой половине очень быстрого роста заражений, передает телеканал 360.