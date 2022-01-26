CBS: США откладывают санкции против Путина

Власти США решили не ввозить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это может создать «технические трудности». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент CBS.
Новость дополняется.
Власти США решили не ввозить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это может создать «технические трудности». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент CBS. Новость дополняется.