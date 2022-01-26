26 января 2022

CBS: США откладывают санкции против Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Санкции в отношении Владимира Путина могут создать «технические трудности», сообщает CBS Фото:

Власти США решили не ввозить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это может создать «технические трудности». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент CBS.

Новость дополняется.

Власти США решили не ввозить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это может создать «технические трудности». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент CBS. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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