В Кремле раскрыли, где Путин хранит деньги

Сбережения Владимира Путина хранятся в Банке России, который уже находится под санкциями, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У президента РФ Владимира Путина нет активов, банковских счетов и недвижимости, в отношении которых США могут ввести санкции. Глава государства хранит деньги в Банке России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, западные санкции не будут болезненными для президента РФ.

«Не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости [Владимира Путина]. Это связано с тем, что у них нет экспертных знаний. Для высших должностных лиц [владение активами] давно запрещено. У Путина сбережения в Банке России, который и так под санкциями», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

По словам пресс-секретаря, санкции США в отношении президента РФ будут деструктивными в политическим плане. Однако новые ограничения не будут болезненными, подчеркнул Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад введет санкции в отношение президента РФ в случае «вторжения России на Украину». При этом он добавил, что не уверен в намерении Москвы напасть на Киев. До этого республиканец Джим Бэнкс, член американской палаты представителей, подготовил новый проект санкций против России. Помимо Путина в нем упоминаются Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты и другие федеральные чиновники.

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