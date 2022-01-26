В Кургане умер экс-директор МФЦ

Экс-директор МФЦ Виктор Масич умер 24 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Умер бывший руководитель госучреждения «Многофункциональный центр» (МФЦ) Курганской области Виктор Масич. Об этом сообщается на сайте регионального МФЦ.

«24 января ушел из жизни Виктор Сергеевич Масич. Коллектив многофункционального центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича», — говорится в официальном релизе. Прощание состоится 27 января с 11:00 до 12:00 в траурном зале №1 (ЖБИ).

Масич возглавлял МФЦ с 10 июля 2017 года по 8 октября 2019 года, уйдя с должности по собственному желанию. До назначения в МФЦ он занимал должность старшего помощника руководителя управления по вопросам собственной безопасности Следственного комитета по Курганской области. На посту Масич сменил Андрея Дмитриева, который написал заявление об уходе по собственному желанию.