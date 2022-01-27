В СКР назвали причину ареста экс-заместителя пермского премьера

Следователи решили, что Елена Лопаева могла скрыться за границей, использовав связи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Одним из главных оснований для ареста бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой стали ее связи с высокопоставленными чиновниками. Следователи опасались, что она могла их использовать, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Представитель СКР сообщил суду об обширных связях обвиняемой среди высокопоставленных чиновников, которые могут быть использованы ею, чтобы избежать уголовной ответственности. Последнее соображение стало одним из главных оснований ареста», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

У Лопаевой есть квартира в Италии (указана в декларациях о доходах) и действующий загранпаспорт, который следователи нашли не с первого раза. Лопаева, узнав о возможном задержании, выключила телефон. А когда ее все-таки нашли, сообщила следователям, что живет на Шаболовке в Москве. В то время как ее загранпаспорт хранился в сейфе, который расположен в квартире на Давыдковской улице. При обыске по этому адресу паспорт изъяли, однако все предшествующие этому события следователи восприняли как попытку скрыться.

Лопаева на суде по избранию меры пресечения такую возможность отрицала. Она заявила, что не смогла бы скрыться, поскольку ее шенгенская виза просрочена, а в Италию россиянам въезд запрещен из-за коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 24 января, Елену Лопаеву задержали за неявку в центральный аппарат СКР в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород). Нижегородский районный суд 26 января заключил Лопаеву под стражу до 23 марта.

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