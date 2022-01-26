Двое курганцев обманули пострадавших в ДТП на 1,3 млн рублей

Двоих обвиняемых приговорили к условным срокам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей Кургана признаны виновными в присвоении страховых выплат, которые предназначались пострадавшим в ДТП. Ущерб оценен на сумму около 1,3 млн рублей. Курганцев приговорили к условному сроку, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынесен приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что преступления совершались в период с 2016 по 2018 годы. Мужчина и женщина действовали от имени ООО «Курганский гамбит». Они заключали с потерпевшими договоры на оказание услуг по взысканию со страховых компаний денег, выплата которых предусмотрена пострадавшим в ДТП, а также оформляли у нотариуса доверенность на представление интересов пострадавших и получение за них денег в страховых компаниях. Полученные деньги они либо вообще не отдавали потерпевшим, либо отдавали частично. В результате девять потерпевших недополучили деньги в сумме 1,3 млн рублей.

Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. «Приговор суда в законную силу не вступил и будет обжалован государственным обвинителем ввиду чрезмерной мягкости наказания», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Кургане в суд поступило дело о мошенничестве со страховками на автомобили. Полиция установила, что в 2019 году девять человек занимались инсценировкой ДТП, в результате чего получили более 1,2 млн рублей в качестве страховых выплат.

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