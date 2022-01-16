В регионы Урала придет мокрый снег и сильный ветер

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Снежный буран и непогода. Челябинск, сугроб, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, колея, ураган, климат, мороз, занос
В некоторых регионах Урала ожидаются метели Фото:

Регионы Урала накроет мокрый снег и сильный ветер, а в отдельных областях ожидаются сильные морозы и метели. Соответствующие данные опубликовали синоптики Гидрометцентра.

  • В некоторые районы Свердловской области в понедельник придет мороз до -30 градусов. Однако уже через несколько дней температура поднимется до -12, в регионе пройдут небольшие снегопады и, возможно, появится гололед;
  • В Челябинской области столбики термометров опустятся до -28 градусов, однако затем начнется постепенное повышение температуры. В регионе ожидаются небольшие осадки и ветер до 16 м\с;
  • В Пермском крае ожидается резкое потепление до -3 градусов. К концу недели средняя температура будет держаться около -10 градусов. Всю неделю в регионе будет идти мокрый снег;
  • В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается пасмурная, теплая погода. Днем температура воздуха будет около -6 градусов. В регионе также выпадет мокрый снег;
  • В Курганской области погода сильно испортится. В регион придут мокрый снег, сильный ветер и гололед. Температура воздуха опустится до -16 градусов;
  • В Тюменской области ожидается сильный ветер и метели. Днем температура воздуха будет держаться около -15 градусов с порывами ветра до 21 м\с;
  • В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается слабый мороз и пасмурная погода. Температура опустится до -12 градусов, мокрый снег будет идти в сочетании с ветром до 17 м\с.

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Регионы Урала накроет мокрый снег и сильный ветер, а в отдельных областях ожидаются сильные морозы и метели. Соответствующие данные опубликовали синоптики Гидрометцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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