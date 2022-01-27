Илья Кива уверен, что поставки Западом оружия на Украину — это провокация (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Депутат Верховной Рады Илья Кива уверен, что Запад усилил поставки летального оружия в Киев для втягивания страны в войну. По его мнению, «на Украине готовится ад».

«Запад готовит свои дипломатические миссии к эвакуации и параллельно наполняет страну оружием, чтоб эффективней мы друг друга могли убивать. Это оружие не решит вопрос укрепления обороноспособности, но как провокация и раздражитель сделает свое дело», — написал Кива Telegram.

Он уверен, что новые партии летального оружия из Америки сработают в качестве провокации и раздражителя для украинцев. «Англосаксы системно стравливают нас, братские славянские народы, на кровопролитную войну. Не американский солдат и не английский спецназовец будет погибать в Украине… И чем больше мы, славяне, друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше», — заявил Кива.

Депутат Рады убежден, что подобная стратегия приведет к расколу страны и окончательной потере государственности. Кроме того, Украине следует ждать больших потерь среди мирного населения. «На нашей земле готовится ад, и мы, украинцы, будем в нем гореть заживо», — добавил политик.

С 2014 год НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, вопреки Минским соглашениям. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Также стало известно, что Североатлантический альянс разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставлять американское оружие Киеву. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов.

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