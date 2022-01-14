NYT: США планируют обучать украинских повстанцев в странах НАТО

15 января 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

США рассматривает возможность обучения украинских бойцов на территориях стран НАТО. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных представителей администрации США. «Представители администрации, опрошенные на этой неделе, заявили, что планы по оказанию помощи украинским повстанцам могут включать в себя обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО: Польше, Румынии и Словакии, что может позволить повстанцам проникать в Украину и выходить из нее», — говорится в статье газеты. Также США и НАТО могут предоставить Украине материально-техническую поддержку, оружие, медицинское оборудование, услуги и убежища на время российских наступлений. Однако чиновники уверяют, что помощь рассчитана на то, чтобы избавить президента РФ Владимира Путина от идеи о нападении на Украину. В случае наступления российских войск на украинскую территорию США могут предложить наступательное вооружение и обучение, добавили официальные лица. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпение России по поводу действий Запада закончилось. Американские чиновники утверждают, что Россия готовит предлог для нападения на Украину, передает CNN. Лавров перечислил красные линии, за которые не стоит заступать другим странам. США готовятся к снабжению Европы газом из-за того, что Россия может прекратить поставки из-за конфликта с Украиной, сообщает Reuters.