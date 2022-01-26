Глава челябинского ГУ МВД заявил о нехватке сотрудников полиции

Михаил Скоков будет привлекать в полицию молодежь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровый некомплект в полиции Челябинской области составляет 6%. Об этом во время пресс-конференции со СМИ 27 января заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скоков.

«В ГУ МВД области некомплект составляет около 6% личного состава. Я считаю, что такого быть не должно. Будем над этим работать и сделаем так, чтобы молодые люди шли работать в полицию», — заявил Скоков.

По словам начальника ГУ МВД области, одна из причин дефицита кадров — не самые высокие зарплаты молодым сотрудникам. Скоков отметил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пошел на встречу и принял решение помогать младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы. Люди, которые охраняют покой на улицах сел и городов, будут получать дополнительные выплаты.