26 января 2022
25 января 2022

Глава челябинского ГУ МВД заявил о нехватке сотрудников полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков будет привлекать в полицию молодежь Фото:

Кадровый некомплект в полиции Челябинской области составляет 6%. Об этом во время пресс-конференции со СМИ 27 января заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скоков.

«В ГУ МВД области некомплект составляет около 6% личного состава. Я считаю, что такого быть не должно. Будем над этим работать и сделаем так, чтобы молодые люди шли работать в полицию», — заявил Скоков.

По словам начальника ГУ МВД области, одна из причин дефицита кадров — не самые высокие зарплаты молодым сотрудникам. Скоков отметил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пошел на встречу и принял решение помогать младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы. Люди, которые охраняют покой на улицах сел и городов, будут получать дополнительные выплаты.

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Кадровый некомплект в полиции Челябинской области составляет 6%. Об этом во время пресс-конференции со СМИ 27 января заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скоков. «В ГУ МВД области некомплект составляет около 6% личного состава. Я считаю, что такого быть не должно. Будем над этим работать и сделаем так, чтобы молодые люди шли работать в полицию», — заявил Скоков. По словам начальника ГУ МВД области, одна из причин дефицита кадров — не самые высокие зарплаты молодым сотрудникам. Скоков отметил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пошел на встречу и принял решение помогать младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы. Люди, которые охраняют покой на улицах сел и городов, будут получать дополнительные выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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