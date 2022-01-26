Экс-сотрудника курганской ГИБДД отправили в колонию за взятку

Андрея Сергеева приговорили к девяти годам колонии строгого режима (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальника отделения технадзора городского отдела ГИБДД Кургана Андрея Сергеева, задержанного сотрудниками ФСБ, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным во взятке в 501 тысячу рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Суд приговорил бывшего полицейского к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговором суда также конфискована сумма взятки 501 тысяча рублей и арестован принадлежащий осужденному автомобиль. В пользу УМВД России по Курганской области взысканы необоснованно полученные денежные средства в сумме около 4,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2019—2020 годах Сергеев получил взятку за общее покровительство в полмиллиона рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала населению услуги по оформлению документов об изменениях, внесенных в конструкцию транспортных средств. Также выяснилось, что в 2015 году подсудимый предоставил в жилищно-бытовую комиссию УМВД подложные документы и необоснованно получил социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения в сумме около 4,5 млн рублей.

Сергеева задержали по подозрению в получении взятки в феврале 2020 года. В областном УМВД после этого проводилась служебная проверка, Сергеева уволили из органов внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». После его ареста появилась информация, что компания, которая фигурирует в уголовном деле, снизила деловую активность. В августе 2020 года Сергееву предъявили новое обвинение — в незаконном получении выплаты на улучшение жилищных условий.

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