Силовику, задержанному ФСБ в Кургане, предъявили новое обвинение

Сотрудника ГИБДД Андрея Сергеева заподозрили в мошенничестве (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле экс-начальника отделения технадзора городского отдела ГИБДД Андрея Сергеева, задержанного ФСБ, появилось новое обвинение. Его заподозрили в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, в пресс-службе областного СУ СК информацию подтвердили.

«Сергеев в 2015 году получил ведомственную выплату на улучшение жилищных условий в размере более 4 млн рублей. На тот момент он проживал в коттедже. Нарушение было вскрыто проверяющим из Москвы в 2016 году, но продолжения разбирательства не было», — уточнил источник.

Другой инсайдер поделился мнением, что тогда делу не дали ход, потому что Сергеев использовал дружеские связи с сотрудниками тыловых структур. Кроме того, огласка якобы была не в интересах руководства регионального УМВД (на тот момент Игоря Решетникова). Тем более что к аналогичной выплате экс-замначальника Андрею Алешкину (осужденному за получение взяток) у силовиков тоже были вопросы.

«Единовременная выплата для приобретения или строительства жилого помещения была предоставлена Сергееву в 2015 году на основании распоряжения МВД России в размере, установленном нормативными правовыми актами РФ», — прокомментировали ситуация в пресс-службе регионального УМВД. В феврале 2020 года Сергеев был уволен.

В пресс-службе СУ СК по Курганской области URA.RU сообщили, что в отношении Сергеева возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ. «Сергеев подозревается в мошенничестве при получении единовременной социальной выплаты в размере не менее 4,4 млн. рублей», — уточнили в СК. Сергеев также подозревается в получении взятки.