Челябинским полицейским изменили время реакции на преступление

Михаил Скоков осложнил жизнь подчиненным, чтобы улучшить ее жителям Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области полиция должна выдвигаться на место предполагаемого преступления в течение трех минут после регистрации сообщения о нем. Такой регламент установил новый начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков, сообщил он сам журналистам на пресс-конференции 27 января.

«В течение трех минут группа должна выдвинуться. Раньше можно, позже нельзя. Я лично контролирую соблюдение этой установки в ежедневном режиме», — заявил Скоков.

По его словам, ранее долгое реагирование было одним из существенных недостатков местных полицейских. Настолько, что он вынужден был издать соответствующий приказ.

Перед этим новый начальник главка рассказал о провальных для полиции результатах опроса, проведенного в Челябинской области. По данным на конец 2021 года, его подчиненные оказались на 75-м месте в России по уровню доверия населения. Оценка южноуральцами эффективности действий полиции и уровня своей защищенности вывели челябинскую полицию на 80-е и 84-е место в РФ из 85 возможных. Часть из этих недостатков уже исправляется.

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