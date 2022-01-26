Новый генерал назвал недостатки челябинской полиции

Михаил Скоков честно обозначил недоработки челябинской полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области массово не доверяют полиции и не чувствуют себя в достаточной мере защищенными от преступников, что сказывается на эффективности правоохранителей. Об этом заявил на пресс-конференции 27 января новый начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков.

«Не могу порадовать ни личный состав, ни себя. По итогам опроса, в конце 2021 года мы на 75-м месте по доверию населения, на 80-м по эффективности, на 84-м месте из 85 возможных по защищенности. Поставлена задача исправить эти недостатки», — заявил генерал-лейтенант Скоков.

На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря 2021 года. К новому месту службы он прибыл 9 января. Практически сразу он дал специальные установки ГИБДД по профилактике аварий и сообщил о предстоящем открытии нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый» Челябинска, где криминогенная обстановка вызывает недовольство жителей.

Также Скоков договорился с главой региона Алексеем Текслером о дополнительных выплатах для привлечения молодых сотрудников в патрульно-постовую службу. Это должно позволить справиться с хроническим некомплектом сотрудников, непосредственно занятых охраной общественного порядка.

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