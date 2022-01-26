26 января 2022
25 января 2022

Полпред Якушев вошел в состав руководства тюменской ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор стали членами президиума политсовета тюменской ЕР Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев избран в состав президиума политсовета отделения «Единой России» в Тюменской области. Такое решение 27 января приняли делегаты региональной партийной конференции, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

«Кроме Якушева в состав президиума вошли, в частности губернатор Тюменской области Александр Моор, член Совета Федерации Дмитрий Горицкий, депутат Госдумы Иван Квитка, глава Тюмени Руслан Кухарук, бизнесмен Владимир Шевчик. Всего 19 человек», — рассказали в пресс-службе.

«Конечно, это знак для региональных властей. Далеко не всегда полпред входит в региональные политсоветы ЕР. Так что, это символ особого отношения Якушева к Тюменской области как к «витрине достижений», — прокомментировал итоги выборов политолог Александр Безделов.

Ранее агентство писало, что делегаты конференции выбрали секретаря регионального отделения ЕР. Им переизбран Андрей Артюхов, возглавляющий тюменских единороссов с 2010 года.

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Уральский полпред Владимир Якушев избран в состав президиума политсовета отделения «Единой России» в Тюменской области. Такое решение 27 января приняли делегаты региональной партийной конференции, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. «Кроме Якушева в состав президиума вошли, в частности губернатор Тюменской области Александр Моор, член Совета Федерации Дмитрий Горицкий, депутат Госдумы Иван Квитка, глава Тюмени Руслан Кухарук, бизнесмен Владимир Шевчик. Всего 19 человек», — рассказали в пресс-службе. «Конечно, это знак для региональных властей. Далеко не всегда полпред входит в региональные политсоветы ЕР. Так что, это символ особого отношения Якушева к Тюменской области как к «витрине достижений», — прокомментировал итоги выборов политолог Александр Безделов. Ранее агентство писало, что делегаты конференции выбрали секретаря регионального отделения ЕР. Им переизбран Андрей Артюхов, возглавляющий тюменских единороссов с 2010 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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