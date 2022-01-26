Полпред Якушев вошел в состав руководства тюменской ЕР

Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор стали членами президиума политсовета тюменской ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральский полпред Владимир Якушев избран в состав президиума политсовета отделения «Единой России» в Тюменской области. Такое решение 27 января приняли делегаты региональной партийной конференции, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

«Кроме Якушева в состав президиума вошли, в частности губернатор Тюменской области Александр Моор, член Совета Федерации Дмитрий Горицкий, депутат Госдумы Иван Квитка, глава Тюмени Руслан Кухарук, бизнесмен Владимир Шевчик. Всего 19 человек», — рассказали в пресс-службе.

«Конечно, это знак для региональных властей. Далеко не всегда полпред входит в региональные политсоветы ЕР. Так что, это символ особого отношения Якушева к Тюменской области как к «витрине достижений», — прокомментировал итоги выборов политолог Александр Безделов.

Ранее агентство писало, что делегаты конференции выбрали секретаря регионального отделения ЕР. Им переизбран Андрей Артюхов, возглавляющий тюменских единороссов с 2010 года.