Глава тюменских единороссов сохранил влияние в партии

27 января 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Андрей Артюхов возглавляет тюменских единороссов с 2010 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. «Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР. По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт. Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. «Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР. По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт. Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России».