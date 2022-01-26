Глава тюменских единороссов сохранил влияние в партии

Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения.
«Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР.
По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт.
Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России».
Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. «Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР. По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт. Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России».