26 января 2022
25 января 2022

Глава тюменских единороссов сохранил влияние в партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения, профессор Юрий Тавровский. Тюмень, артюхов андрей
Андрей Артюхов возглавляет тюменских единороссов с 2010 года Фото:

Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения.

«Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР.

По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт.

Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России».

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Первый вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принято 27 января на отчетно-выборной конференции в Тюмени, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. «Артюхов переизбран секретарем регионального отделения большинством голосов делегатов конференции. Голосование проходило тайно», — рассказали в ЕР. По мнению политолога Аркадия Либермана, переизбрание означает, что Артюхов сохранил влияние в партии, несмотря на разногласия. «Он — компромиссная фигура, которая устаивает все группировки. Умеет договариваться, при этом сам в интригах замечен не был. Для региона это большая находка. Глупо было бы не переизбрать Артюхова», — отметил эксперт. Артюхов возглавляет возглавляет тюменских единороссов с 2010 года. На конференции 27 января также будет избран обновленный состав президиума регионального политсовета «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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