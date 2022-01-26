Вячеслав Григорьев сохранил пост секретаря Пермского регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который присутствует на отчетно-выборной конференции партии. Она проходит 27 января в здании технопарка «Morion Digital». О том, что Григорьев сохранит пост, URA.RU сообщало накануне.
«Результаты тайного голосования: Григорьев —112 „за“, „против“ — четыре. По итогам тайного голосования секретарем реготделения политической партии „Единая Россия“ избран Вячеслав Григорьев», — сообщил секретарь счетной комиссии, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов после подсчета голосов.
На этот пост помимо Григорьева также была предложена кандидатура члена регионального политсовета «Единой России», экс-депутата заксобрания Сергея Клепцина. За него проголосовали четыре делегата.
Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.
Вячеслав Григорьев сохранил пост секретаря Пермского регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который присутствует на отчетно-выборной конференции партии. Она проходит 27 января в здании технопарка «Morion Digital». О том, что Григорьев сохранит пост, URA.RU сообщало накануне. «Результаты тайного голосования: Григорьев —112 „за“, „против“ — четыре. По итогам тайного голосования секретарем реготделения политической партии „Единая Россия“ избран Вячеслав Григорьев», — сообщил секретарь счетной комиссии, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов после подсчета голосов. На этот пост помимо Григорьева также была предложена кандидатура члена регионального политсовета «Единой России», экс-депутата заксобрания Сергея Клепцина. За него проголосовали четыре делегата. Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.