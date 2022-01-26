26 января 2022

Главный пермский «единоросс» удержался в должности. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференции по итогам выборов в Пермском крае, григорьев вячеслав
Вячеслав Григорьев переизбран на второй срок Фото:

Вячеслав Григорьев сохранил пост секретаря Пермского регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который присутствует на отчетно-выборной конференции партии. Она проходит 27 января в здании технопарка «Morion Digital». О том, что Григорьев сохранит пост, URA.RU сообщало накануне.

«Результаты тайного голосования: Григорьев —112 „за“, „против“ — четыре. По итогам тайного голосования секретарем реготделения политической партии „Единая Россия“ избран Вячеслав Григорьев», — сообщил секретарь счетной комиссии, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов после подсчета голосов.

На этот пост помимо Григорьева также была предложена кандидатура члена регионального политсовета «Единой России», экс-депутата заксобрания Сергея Клепцина. За него проголосовали четыре делегата.

Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.

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Вячеслав Григорьев сохранил пост секретаря Пермского регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который присутствует на отчетно-выборной конференции партии. Она проходит 27 января в здании технопарка «Morion Digital». О том, что Григорьев сохранит пост, URA.RU сообщало накануне. «Результаты тайного голосования: Григорьев —112 „за“, „против“ — четыре. По итогам тайного голосования секретарем реготделения политической партии „Единая Россия“ избран Вячеслав Григорьев», — сообщил секретарь счетной комиссии, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов после подсчета голосов. На этот пост помимо Григорьева также была предложена кандидатура члена регионального политсовета «Единой России», экс-депутата заксобрания Сергея Клепцина. За него проголосовали четыре делегата. Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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