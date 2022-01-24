Вячеслава Григорьева поддержал генсовет «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Секретарю пермского реготделения «Единой России» Вячеславу Григорьеву предстоит подтвердить свои полномочия на очередной срок. Одним из вопросов партийной конференции 27 января станет избрание секретаря. Источники URA.RU, близкие к партии, сообщают, что Григорьев сохранит важный пост.

«Его кандидатуру согласовал генсовет „Единой России“. Риски, конечно, были, однако он получил добро. К тому же Григорьев устраивает региональные власти», — рассказывает собеседник.

Также на конференции «Единая Россия» переизберет состав руководящих органов. Предполагается, что их покинут бывшие депутаты и чиновники. Из политсовета уйдут экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич, экс-депутаты законодательного собрания Виктор Плюснин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, бывший спикер гордумы Юрий Уткин, экс-глава Пермского района Александр Кузнецов. И войдут новые: депутаты заксобрания Евгений Демкин, Ирек Хазиев и ряд других. Также в президиум будет включен и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин.

Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.

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