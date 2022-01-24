Секретарю пермского реготделения «Единой России» Вячеславу Григорьеву предстоит подтвердить свои полномочия на очередной срок. Одним из вопросов партийной конференции 27 января станет избрание секретаря. Источники URA.RU, близкие к партии, сообщают, что Григорьев сохранит важный пост.
«Его кандидатуру согласовал генсовет „Единой России“. Риски, конечно, были, однако он получил добро. К тому же Григорьев устраивает региональные власти», — рассказывает собеседник.
Также на конференции «Единая Россия» переизберет состав руководящих органов. Предполагается, что их покинут бывшие депутаты и чиновники. Из политсовета уйдут экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич, экс-депутаты законодательного собрания Виктор Плюснин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, бывший спикер гордумы Юрий Уткин, экс-глава Пермского района Александр Кузнецов. И войдут новые: депутаты заксобрания Евгений Демкин, Ирек Хазиев и ряд других. Также в президиум будет включен и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин.
Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.
Секретарю пермского реготделения «Единой России» Вячеславу Григорьеву предстоит подтвердить свои полномочия на очередной срок. Одним из вопросов партийной конференции 27 января станет избрание секретаря. Источники URA.RU, близкие к партии, сообщают, что Григорьев сохранит важный пост. «Его кандидатуру согласовал генсовет „Единой России“. Риски, конечно, были, однако он получил добро. К тому же Григорьев устраивает региональные власти», — рассказывает собеседник. Также на конференции «Единая Россия» переизберет состав руководящих органов. Предполагается, что их покинут бывшие депутаты и чиновники. Из политсовета уйдут экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич, экс-депутаты законодательного собрания Виктор Плюснин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, бывший спикер гордумы Юрий Уткин, экс-глава Пермского района Александр Кузнецов. И войдут новые: депутаты заксобрания Евгений Демкин, Ирек Хазиев и ряд других. Также в президиум будет включен и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин. Вячеслав Григорьев был избран секретарем «Единой России» в Пермском крае в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял исполком партии.