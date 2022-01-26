Домашняя хаски напала на детей, покусала и довела их до истерики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Домашняя хаски напала на двух детей в поселке Голышманово (Тюменская область): одного мальчика пес укусил за губу, второму разодрал спину и руки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда. Хозяина собаки приговорили к выплате 50 000 рублей.

«Вечером 23 июля 2021 года в поселке Голышманово хаски напала на детей. Семилетнего ребенка она повалила на землю и укусила за губу. Мальчик очень сильно испугался, в больнице у него случилась истерика», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Второй несовершеннолетний, увидев, что происходит с его другом, бросился бежать. Однако пес бросился вдогонку. В результате 12-летний подросток получил укусы рук и спины.

Из-за произошедшего детям пришлось поставить прививки от бешенства, так как хаски была не привита. Кроме того, мальчики пострадали и психологически: они стали раздражительными, несобранными, пугливыми, произошло нарушение сна, пищеварения, появилась боязнь при виде собак. Оба ребенка посещали психологов.

Суд учел все вышесказанное и назначил хозяину пса наказание в виде выплаты моральной компенсации. Одному ребенку он заплатит 20 000 рублей, второму — 30 000.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме жители боятся выходить на улицу из-за бездомных собак, которые нападают на людей. А в ноябре прошлого года в ХМАО стая насмерть загрызла женщину.

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