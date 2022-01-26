Губернатор Артюхов добился льготы для ЯНАО у Москвы

Власти ЯНАО получат деньги на строительство школы и сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школу и детский сад в новом микрорайоне Губкинского (ЯНАО) построят с помощью государственного льготного финансирования. Об этом стало известно во время заседания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«По итогам выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала получение регионом льготного финансирования. Школу и детский сад в Губкинском построят с использованием нового финансового инструмента — облигаций ДОМ.РФ», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Также отмечается, что это первый подобный объект в регионе, для строительства которого будут использованы инфраструктурные облигации. Впервые облигации от ДОМ.РФ для подобных целей разместили в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО докладывает Хуснуллину о проекте строительства школы и сада в Губкинском. Совещание проходило в формате ВКС.