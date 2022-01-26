26 января 2022
25 января 2022

Губернатор Артюхов добился льготы для ЯНАО у Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Власти ЯНАО получат деньги на строительство школы и сада Фото:

Школу и детский сад в новом микрорайоне Губкинского (ЯНАО) построят с помощью государственного льготного финансирования. Об этом стало известно во время заседания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«По итогам выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала получение регионом льготного финансирования. Школу и детский сад в Губкинском построят с использованием нового финансового инструмента — облигаций ДОМ.РФ», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

Также отмечается, что это первый подобный объект в регионе, для строительства которого будут использованы инфраструктурные облигации. Впервые облигации от ДОМ.РФ для подобных целей разместили в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО докладывает Хуснуллину о проекте строительства школы и сада в Губкинском. Совещание проходило в формате ВКС.

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Школу и детский сад в новом микрорайоне Губкинского (ЯНАО) построят с помощью государственного льготного финансирования. Об этом стало известно во время заседания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. «По итогам выступления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала получение регионом льготного финансирования. Школу и детский сад в Губкинском построят с использованием нового финансового инструмента — облигаций ДОМ.РФ», — сообщает telegram-канал «Пул 89». Также отмечается, что это первый подобный объект в регионе, для строительства которого будут использованы инфраструктурные облигации. Впервые облигации от ДОМ.РФ для подобных целей разместили в сентябре 2021 года. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО докладывает Хуснуллину о проекте строительства школы и сада в Губкинском. Совещание проходило в формате ВКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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