Депутат Госдумы назвала условия лишения пенсии

27 января 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

С бессрочной справкой об инвалидности выплаты не прекратят Фото: Александр Мамаев © URA.RU Выплаты пенсии могут приостановиться при непредоставлении документов об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или с окончанием вида на жительство. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Россияне в случае переезда за рубеж могут потерять пенсию. У нас есть международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Они заключены с достаточно большим количеством стран. Однако есть некоторые пробелы, где нет двусторонних отношений. В этом случае наши пенсионеры не получают пенсию за рубежом и те, кто приедут к нам из этой страны, тоже ее не получат. Также могут приостановить выплату в связи с окончанием срока действия вида на жительства для людей, которые живут в РФ на условиях получения гражданства», — сказала Светлана Бессараб. Инвалиды также могут потерять выплаты. «Получение пенсии по инвалидности прекращается, если не были обновлены документы. Бывают ситуации, когда группа присваивается сроком на какой-то период. Он прошел, и гражданин забыл или не захотел пройти переосвидетельствование, в этом случае выплата приостанавливается», — отметила собеседница агентства. Она подчеркнула, что при бессрочной справке об инвалидности человека не могут лишить денег. Пенсия по потере кормильца выплачивается до достижения 23 лет, при условии обучения по очной форме, в противном случае выплата прекращается в 18 лет, отметила Бессараб. «Важно вовремя предоставлять справки об обучении. С большинством российских образовательных организаций налажено межведомственное взаимодействие, и ПФР получает необходимые документы в беззаявительном порядке. При обучении же в иностранных вузах дети обязаны предоставить информацию о благополучном переходе на следующий курс обучения», — объяснила депутат. Бессараб подчеркнула, что российским пенсионерам не грозит потеря страховых выплат по старости. «Если он получает пенсию не на карточку и в течение длительного времени ее не забирает, выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств», — заключила парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выплаты пенсии могут приостановиться при непредоставлении документов об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или с окончанием вида на жительство. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Россияне в случае переезда за рубеж могут потерять пенсию. У нас есть международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Они заключены с достаточно большим количеством стран. Однако есть некоторые пробелы, где нет двусторонних отношений. В этом случае наши пенсионеры не получают пенсию за рубежом и те, кто приедут к нам из этой страны, тоже ее не получат. Также могут приостановить выплату в связи с окончанием срока действия вида на жительства для людей, которые живут в РФ на условиях получения гражданства», — сказала Светлана Бессараб. Инвалиды также могут потерять выплаты. «Получение пенсии по инвалидности прекращается, если не были обновлены документы. Бывают ситуации, когда группа присваивается сроком на какой-то период. Он прошел, и гражданин забыл или не захотел пройти переосвидетельствование, в этом случае выплата приостанавливается», — отметила собеседница агентства. Она подчеркнула, что при бессрочной справке об инвалидности человека не могут лишить денег. Пенсия по потере кормильца выплачивается до достижения 23 лет, при условии обучения по очной форме, в противном случае выплата прекращается в 18 лет, отметила Бессараб. «Важно вовремя предоставлять справки об обучении. С большинством российских образовательных организаций налажено межведомственное взаимодействие, и ПФР получает необходимые документы в беззаявительном порядке. При обучении же в иностранных вузах дети обязаны предоставить информацию о благополучном переходе на следующий курс обучения», — объяснила депутат. Бессараб подчеркнула, что российским пенсионерам не грозит потеря страховых выплат по старости. «Если он получает пенсию не на карточку и в течение длительного времени ее не забирает, выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств», — заключила парламентарий.