26 января 2022

ГИБДД раскрыла детали аварии, в которой погибла свердловчанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка столкнулась со «Сканией», в прицепе которой было 19 тонн кирпича Фото:

Свердловское управление ГИБДД раскрыло подробности ДТП, которое произошло на трассе Екатеринбург—Шадринск—Курган. Молодая девушка за рулем легковушки вылетела на встречныю полосу, где столкнулось с фурой, которая была загружена 19 тоннами кирпичей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Шкода“, девушка 1996 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем „Скания“. Водитель легковушки погибла на месте», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В момент аварии в прицепе «Скании» было 19 тонн кирпича.

Также сообщается, что у девушки стаж вождения шесть лет. Она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Водитель фуры имеет стаж вождения 14 лет. Он пояснил, что легковушка выехала на встречную полосу неожиданно, он начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Ранее URA.RU писало, что из-за аварии машины на подъезде к Екатеринбургу встали в пробку. Водитель легковушки погиб.

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Свердловское управление ГИБДД раскрыло подробности ДТП, которое произошло на трассе Екатеринбург—Шадринск—Курган. Молодая девушка за рулем легковушки вылетела на встречныю полосу, где столкнулось с фурой, которая была загружена 19 тоннами кирпичей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Шкода“, девушка 1996 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем „Скания“. Водитель легковушки погибла на месте», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В момент аварии в прицепе «Скании» было 19 тонн кирпича. Также сообщается, что у девушки стаж вождения шесть лет. Она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Водитель фуры имеет стаж вождения 14 лет. Он пояснил, что легковушка выехала на встречную полосу неожиданно, он начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Ранее URA.RU писало, что из-за аварии машины на подъезде к Екатеринбургу встали в пробку. Водитель легковушки погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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