Врач предупредил об опасности заразиться «Омикроном» во время еды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе Туркестан. Тюмень, тарелка с едой, лагман, еда, обед, питание, туркестан, национальные рестораны, средняя азия
«Омикрон» может попасть в организм при приеме пищи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Существует вероятность заразиться «Омикроном» прямо во время приема пищи. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно продолжительное время.

«Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно», — рассказал Болибок в разговоре с телеканалом «Москва24». Подобные случаи заражения были зафиксированы еще в первую волну, когда циркулировал «уханьский» штамм вируса, отметил врач. Такой способ передачи называют контактно-бытовым. И, по словам эксперта, в первую очередь речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды.

За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 человек госпитализировано. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России.

Ранее врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Существует вероятность заразиться «Омикроном» прямо во время приема пищи. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно продолжительное время. «Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно»,  — рассказал Болибок в разговоре с телеканалом «Москва24». Подобные случаи заражения были зафиксированы еще в первую волну, когда циркулировал «уханьский» штамм вируса, отметил врач. Такой способ передачи называют контактно-бытовым. И, по словам эксперта, в первую очередь речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды. За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 человек госпитализировано. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России. Ранее врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...