Врач предупредил об опасности заразиться «Омикроном» во время еды

27 января 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

«Омикрон» может попасть в организм при приеме пищи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Существует вероятность заразиться «Омикроном» прямо во время приема пищи. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно продолжительное время. «Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно», — рассказал Болибок в разговоре с телеканалом «Москва24». Подобные случаи заражения были зафиксированы еще в первую волну, когда циркулировал «уханьский» штамм вируса, отметил врач. Такой способ передачи называют контактно-бытовым. И, по словам эксперта, в первую очередь речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды. За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 человек госпитализировано. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России. Ранее врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Существует вероятность заразиться «Омикроном» прямо во время приема пищи. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно продолжительное время. «Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно», — рассказал Болибок в разговоре с телеканалом «Москва24». Подобные случаи заражения были зафиксированы еще в первую волну, когда циркулировал «уханьский» штамм вируса, отметил врач. Такой способ передачи называют контактно-бытовым. И, по словам эксперта, в первую очередь речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды. За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 человек госпитализировано. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России. Ранее врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности.