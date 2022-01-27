В Кремле рассказали о перспективах отношений РФ с США и НАТО

В интересах России и США продолжать диалог, несмотря расхождение взглядов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Перспективы продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и американцев, как бы мы диаметрально ни расходились во взглядах. Что касается предметного диалога, по проектам документов, которые мы передали, есть вопросы иного характера», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Пресс-секретарь Путина не стал комментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в ответе Вашингтона по гарантиям безопасности Москве есть позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать. В частности, американская сторона готова обсудить с Россией общую безопасность, но не собирается поступаться принципом «открытых дверей» НАТО, передает агентство Nation News.
Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Североатлантический альянс готовы пойти на уступки России по некоторым вопросам. В письменных ответах, направленном в Москву, они указали, что готовы обсуждать масштабы военных учений. Также в США ожидают возрождения диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который прекратил действовать в августе 2019 года. МИД РФ подтвердил получение ответа США по гарантиям безопасности, передает телеканал 360.
В интересах России и США продолжать диалог, несмотря расхождение взглядов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Перспективы продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и американцев, как бы мы диаметрально ни расходились во взглядах. Что касается предметного диалога, по проектам документов, которые мы передали, есть вопросы иного характера», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь Путина не стал комментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в ответе Вашингтона по гарантиям безопасности Москве есть позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать. В частности, американская сторона готова обсудить с Россией общую безопасность, но не собирается поступаться принципом «открытых дверей» НАТО, передает агентство Nation News. Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Североатлантический альянс готовы пойти на уступки России по некоторым вопросам. В письменных ответах, направленном в Москву, они указали, что готовы обсуждать масштабы военных учений. Также в США ожидают возрождения диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который прекратил действовать в августе 2019 года. МИД РФ подтвердил получение ответа США по гарантиям безопасности, передает телеканал 360.