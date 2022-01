США согласились пойти на уступки России

США и НАТО предложили России начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками, включая Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США пошли на уступки России по вопросам гарантий безопасности и согласились договариваться о масштабах военных учений и возродить Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом cообщает The New York Times со ссылкой на официальные ответа Вашингтона и НАТО, направленные в Москву. «В среду Соединенные Штаты и их союзники официально отклонили требования России о том, чтобы НАТО отступила из Восточной Европы и запретила Украине когда-либо вступать в альянс. Они предложили несколько вариантов, включая контроль над ядерными вооружениями и ограничения на военные учения, в которых они были готовы вести переговоры», — передает The New York Times. В официальных ответах, направленных в Москву администрацией президента США Джо Байден и НАТО, России предложен выбор. Москва может начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками, включая Украину, или продолжить подготовку к «вторжению» и столкнуться «с сокрушительными экономическими санкциями». Представители американской разведки сообщают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не принял решение. Возможно, ответ США и НАТО поступит не раньше, чем через несколько недель. Вместе с тем в альянсе ожидают возобновления переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерных вооружений. В частности, речь идет о возрождении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из Договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. В ответ Москва приостановила действе ДРСМД в июле того же года. Официально соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года. В начале января 2022 года в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что контакты были глубокими и конкретными, добавив, что продвижение по теме нерасширения НАТО не достигнуто. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему распространению влияния. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.

