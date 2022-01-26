26 января 2022

Курганцы едут в соседние регионы к офтальмологам и онкологам

© Служба новостей «URA.RU»
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В других регионах курганцам за год оказали медпомощь 112 тыс. раз Фото:

Жители Курганской области, которые лечились в других регионах в 2021 году, чаще всего обращались, в том числе, к офтальмологам и онкологам. Данная информация была размещена 27 января на сайте областного Территориального Фонда ОМС.

«Застрахованным жителям Зауралья оказано медпомощи на сумму 595 миллионов рублей. <…> Наиболее востребованы жителями Зауралья стали такие профили медпомощи в соседних субъектах как офтальмология, онкология, инфекционные болезни, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия», — указано в сообщении.

В фонде отметили, что курганцам в других регионах за год медпомощь оказали 112 тыс. раз. В 84% случаях они лечились в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, в ХМАО и ЯНАО. В Курганской области в 2021 году пациентам из других регионов оказали медпомощь 104 635 раз.

Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача.

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Жители Курганской области, которые лечились в других регионах в 2021 году, чаще всего обращались, в том числе, к офтальмологам и онкологам. Данная информация была размещена 27 января на сайте областного Территориального Фонда ОМС. «Застрахованным жителям Зауралья оказано медпомощи на сумму 595 миллионов рублей. <…> Наиболее востребованы жителями Зауралья стали такие профили медпомощи в соседних субъектах как офтальмология, онкология, инфекционные болезни, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия», — указано в сообщении. В фонде отметили, что курганцам в других регионах за год медпомощь оказали 112 тыс. раз. В 84% случаях они лечились в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, в ХМАО и ЯНАО. В Курганской области в 2021 году пациентам из других регионов оказали медпомощь 104 635 раз. Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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