Курганцы едут в соседние регионы к офтальмологам и онкологам

В других регионах курганцам за год оказали медпомощь 112 тыс. раз Фото: Екатерина Сычкова

Жители Курганской области, которые лечились в других регионах в 2021 году, чаще всего обращались, в том числе, к офтальмологам и онкологам. Данная информация была размещена 27 января на сайте областного Территориального Фонда ОМС.

«Застрахованным жителям Зауралья оказано медпомощи на сумму 595 миллионов рублей. <…> Наиболее востребованы жителями Зауралья стали такие профили медпомощи в соседних субъектах как офтальмология, онкология, инфекционные болезни, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия», — указано в сообщении.

В фонде отметили, что курганцам в других регионах за год медпомощь оказали 112 тыс. раз. В 84% случаях они лечились в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, в ХМАО и ЯНАО. В Курганской области в 2021 году пациентам из других регионов оказали медпомощь 104 635 раз.

Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача.