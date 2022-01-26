Жители Тобольска возмущены работой УК местного депутата

27 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тоболяки жалуются на бездействие управляющей компании «Жилград» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители многоквартирного дома по адресу Октябрьская, 61 в Тобольске возмущены работой управляющей компании «Жилград», директором которой вляется депутат городской думы Артур Поган. По их словам, из-за бездействия УК в многоэтажке третий месяц течет канализация, а снег с крыши с начала зимы не убирался ни разу. Об этом тоболяки рассказали в разговоре с URA.RU. «Мы перешли к этой управляющей компании в сентябре 2020 года, и с тех пор начался настоящий ад. У нас уже третий месяц течет канализация, снег с крыши с начала зимнего сезона не убирался ни разу. Управляющей компании все равно. Сейчас у нас в доме проходит капремонт. УК отадала все работы подрядчикам, а те, в свою очередь, делают все спустя рукава. Канализация как была в ужасном состоянии, так и осталась. Только недавно начали что-то делать. И то, для того, чтобы был подписан акт выполненных работ», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой житель дома рассказал агентству, что тоболяки обращались с жалобами в различные инстанции, но безрезультатно. «Директором и владельцем управляющей компании является действующий депутат Артур Поган. Думаем, что поэтому ему многое сходит с рук. Мы обращались в ГЖИ, в другие инстанции. И везде нам приходят отписки. Зато деньги УК берет исправно», — сообщил собеседник URA.RU. В адрес ООО «Жилград» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители многоквартирного дома по адресу Октябрьская, 61 в Тобольске возмущены работой управляющей компании «Жилград», директором которой вляется депутат городской думы Артур Поган. По их словам, из-за бездействия УК в многоэтажке третий месяц течет канализация, а снег с крыши с начала зимы не убирался ни разу. Об этом тоболяки рассказали в разговоре с URA.RU. «Мы перешли к этой управляющей компании в сентябре 2020 года, и с тех пор начался настоящий ад. У нас уже третий месяц течет канализация, снег с крыши с начала зимнего сезона не убирался ни разу. Управляющей компании все равно. Сейчас у нас в доме проходит капремонт. УК отадала все работы подрядчикам, а те, в свою очередь, делают все спустя рукава. Канализация как была в ужасном состоянии, так и осталась. Только недавно начали что-то делать. И то, для того, чтобы был подписан акт выполненных работ», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой житель дома рассказал агентству, что тоболяки обращались с жалобами в различные инстанции, но безрезультатно. «Директором и владельцем управляющей компании является действующий депутат Артур Поган. Думаем, что поэтому ему многое сходит с рук. Мы обращались в ГЖИ, в другие инстанции. И везде нам приходят отписки. Зато деньги УК берет исправно», — сообщил собеседник URA.RU. В адрес ООО «Жилград» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.