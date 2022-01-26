В пермской «Единой России» появился зам с секретными функциями

Экс-главе минсельхоза Александру Козюкову в партии доверили важное, но неизвестное направление Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава краевого минсельхоза, депутат заксобрания Александр Козюков вошел в руководство реготделения «Единой России». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил секретарь краевого отделения Вячеслав Григорьев. Козюков в должности его заместителя будет отвечать в партии за новое направление, детали которого пока неизвестны.

«Вводится новый зам, Александр Козюков, у него будет новый функционал. Не могу пока рассказать, какой», — заявил Григорьев. По его словам, это будет известно позднее.

Вячеслав Григорьев сообщил также, что первым заместителем секретаря реготделения остался депутат заксобрания Армен Гарслян. Свои должности замов сохранили также Александр Бойченко (как руководитель региональной общественной приемной председателя партии) и Юрий Борисовец (как руководитель фракции «Единой России» в краевом парламенте). Депутат пермской гордумы Василий Кузнецов в должности заместителя будет курировать сектор агитационно-просветительской работы.

Всего в состав президиума ЕР по итогам отчетно-выборной конференции вошли 20 человек. Из него исключили:

Александра Кузнецова, экс-главу Пермского района

Татьяну Миролюбову, экс-депутата заксобрания

Виктора Плюснина, экс-депутата заксобрания

Игоря Папкова, экс-депутата заксобрания

Юрия Уткина, бывшего спикера пермской гордумы

Среди новых членов президиума:

Александр Козюков, депутат заксобрания

Ирек Хазиев, депутат заксобрания

Станислав Швецов, руководитель исполкома партии

Алексей Демкин, глава Перми

Надежда Лядова, депутат заксобрания

Ранее URA.RU сообщало, что секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев на конференции тайным голосованием был переизбран на второй срок. А состав регионального политсовета заметно обновился.

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