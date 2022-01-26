Два депутата Госдумы от Перми получили важные посты

Основатель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, ставший единственным депутатом Госдумы от Пермского края по партийным спискам «Единой России», включен в состав политсовета реготделения партии. Вместе с ним в политсовет вошел его коллега по парламенту Дмитрий Скриванов, передает корреспондент URA.RU с отчетно-выборной конференции партии.
«В соответствии с уставом партии региональный политсовет избирается открытым голосованием. В холе подготовки к конференции были проведены многочисленные, достаточно прозрачные консультации, поэтому я предлагаю вам список кандидатов для избрания», — заявил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.
Антон Немкин считается для Пермского края «варягом». До включения в первую тройку на выборах в Госдуму в 2021 году к региону он отношения не имел. Дмитрий Скриванов известен противодействием команде экс-губернатора Виктора Басаргина. Накануне выборов 2016 года он якобы был причастен к формированию списков оппозиционных партий в противовес краевым властям.
В новый состав политсовета вошли:
- Константин Адаменко, спикер Чусовского округа;
- Дмитрий Аликин, депутат Совета депутатов Савинского поселения (Пермский район);
- Анна Батагова, глава Чердынского округа;
- Михаил Борисов, глава Кировского района Перми;
- Александр Житников, депутат заксобрания Пермского края;
- Мария Коновалова, депутат заксобрания Пермского края;
- Константин Лызов, глава Добрянского округа, председатель Совета глав муниципальных образований;
- Надежда Лядова, депутат заксобрания Пермского края;
- Наталья Мельник, вице-спикер Пермской гордумы;
- Александр Молоковских, и. о. вице-мэра Перми, руководитель аппарата;
- Антон Немкин, депутат Госдумы РФ;
- Александр Русанов, исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края;
- Константин Светлаков, глава Березниковского округа;
- Дмитрий Скриванов, депутат Госдумы РФ;
- Максим Спиридонов, депутат Пермской гордумы;
- Наталья Ушакова, учитель начальных классов школы №131;
- Григорий Цепаев, главный врач городской детской поликлиники №4 (Пермь);
- Сергей Черезов, депутат заксобрания, директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
Из политсовета исключили:
- Сергея Булдашова, экс-председателя Пермского крайсовпрофа;
- Вячеслава Григорьева, секретаря реготделения «Единой России»;
- Сергея Дьякова, экс-мэра Березников;
- Владимира Жукова, представителя президента ПАО «Лукойл» в Пермском крае;
- Виктора Кобелева, экс-депутата заксобрания Пермского края;
- Лидию Королеву, бывшего вице-мэра Перми;
- Александра Кузнецова, экс-главу Пермского района;
- Виктора Плюснина, экс-депутата заксобрания Пермского края;
- Игоря Плюснина, бывшего первого вице-спикера заксобрания Пермского края;
- Максима Пластеева, экс-сотрудника администрации губернатора, начальника департамента Минэка РФ;
- Татьяну Миролюбову, бывшего депутата заксобрания Пермского края;
- Валерия Трапезникова, экс-депутата заксобрания Пермского края;
- Юрия Уткина, бывшего спикера Пермской гордумы;
- Дениса Ушакова, бывшего депутата заксобрания Пермского края;
- Павла Шатрова, экс-депутата заксобрания Пермского края.
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