26 января 2022

Два депутата Госдумы от Перми получили важные посты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов вошел в политсовет реготделения «ЕР» Фото:

Основатель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, ставший единственным депутатом Госдумы от Пермского края по партийным спискам «Единой России», включен в состав политсовета реготделения партии. Вместе с ним в политсовет вошел его коллега по парламенту Дмитрий Скриванов, передает корреспондент URA.RU с отчетно-выборной конференции партии.

«В соответствии с уставом партии региональный политсовет избирается открытым голосованием. В холе подготовки к конференции были проведены многочисленные, достаточно прозрачные консультации, поэтому я предлагаю вам список кандидатов для избрания», — заявил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.

Антон Немкин считается для Пермского края «варягом». До включения в первую тройку на выборах в Госдуму в 2021 году к региону он отношения не имел. Дмитрий Скриванов известен противодействием команде экс-губернатора Виктора Басаргина. Накануне выборов 2016 года он якобы был причастен к формированию списков оппозиционных партий в противовес краевым властям.

В новый состав политсовета вошли:

  • Константин Адаменко, спикер Чусовского округа;
  • Дмитрий Аликин, депутат Совета депутатов Савинского поселения (Пермский район);
  • Анна Батагова, глава Чердынского округа;
  • Михаил Борисов, глава Кировского района Перми;
  • Александр Житников, депутат заксобрания Пермского края;
  • Мария Коновалова, депутат заксобрания Пермского края;
  • Константин Лызов, глава Добрянского округа, председатель Совета глав муниципальных образований;
  • Надежда Лядова, депутат заксобрания Пермского края;
  • Наталья Мельник, вице-спикер Пермской гордумы;
  • Александр Молоковских, и. о. вице-мэра Перми, руководитель аппарата;
  • Антон Немкин, депутат Госдумы РФ;
  • Александр Русанов, исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края;
  • Константин Светлаков, глава Березниковского округа;
  • Дмитрий Скриванов, депутат Госдумы РФ;
  • Максим Спиридонов, депутат Пермской гордумы;
  • Наталья Ушакова, учитель начальных классов школы №131;
  • Григорий Цепаев, главный врач городской детской поликлиники №4 (Пермь);
  • Сергей Черезов, депутат заксобрания, директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Из политсовета исключили:

  • Сергея Булдашова, экс-председателя Пермского крайсовпрофа;
  • Вячеслава Григорьева, секретаря реготделения «Единой России»;
  • Сергея Дьякова, экс-мэра Березников;
  • Владимира Жукова, представителя президента ПАО «Лукойл» в Пермском крае;
  • Виктора Кобелева, экс-депутата заксобрания Пермского края;
  • Лидию Королеву, бывшего вице-мэра Перми;
  • Александра Кузнецова, экс-главу Пермского района;
  • Виктора Плюснина, экс-депутата заксобрания Пермского края;
  • Игоря Плюснина, бывшего первого вице-спикера заксобрания Пермского края;
  • Максима Пластеева, экс-сотрудника администрации губернатора, начальника департамента Минэка РФ;
  • Татьяну Миролюбову, бывшего депутата заксобрания Пермского края;
  • Валерия Трапезникова, экс-депутата заксобрания Пермского края;
  • Юрия Уткина, бывшего спикера Пермской гордумы;
  • Дениса Ушакова, бывшего депутата заксобрания Пермского края;
  • Павла Шатрова, экс-депутата заксобрания Пермского края.

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Основатель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, ставший единственным депутатом Госдумы от Пермского края по партийным спискам «Единой России», включен в состав политсовета реготделения партии. Вместе с ним в политсовет вошел его коллега по парламенту Дмитрий Скриванов, передает корреспондент URA.RU с отчетно-выборной конференции партии. «В соответствии с уставом партии региональный политсовет избирается открытым голосованием. В холе подготовки к конференции были проведены многочисленные, достаточно прозрачные консультации, поэтому я предлагаю вам список кандидатов для избрания», — заявил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Антон Немкин считается для Пермского края «варягом». До включения в первую тройку на выборах в Госдуму в 2021 году к региону он отношения не имел. Дмитрий Скриванов известен противодействием команде экс-губернатора Виктора Басаргина. Накануне выборов 2016 года он якобы был причастен к формированию списков оппозиционных партий в противовес краевым властям. В новый состав политсовета вошли: Из политсовета исключили:
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