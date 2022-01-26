Два депутата Госдумы от Перми получили важные посты

Дмитрий Скриванов вошел в политсовет реготделения «ЕР» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Основатель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин, ставший единственным депутатом Госдумы от Пермского края по партийным спискам «Единой России», включен в состав политсовета реготделения партии. Вместе с ним в политсовет вошел его коллега по парламенту Дмитрий Скриванов, передает корреспондент URA.RU с отчетно-выборной конференции партии.

«В соответствии с уставом партии региональный политсовет избирается открытым голосованием. В холе подготовки к конференции были проведены многочисленные, достаточно прозрачные консультации, поэтому я предлагаю вам список кандидатов для избрания», — заявил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.

Антон Немкин считается для Пермского края «варягом». До включения в первую тройку на выборах в Госдуму в 2021 году к региону он отношения не имел. Дмитрий Скриванов известен противодействием команде экс-губернатора Виктора Басаргина. Накануне выборов 2016 года он якобы был причастен к формированию списков оппозиционных партий в противовес краевым властям.

В новый состав политсовета вошли:

Константин Адаменко, спикер Чусовского округа;

Дмитрий Аликин, депутат Совета депутатов Савинского поселения (Пермский район);

Анна Батагова, глава Чердынского округа;

Михаил Борисов, глава Кировского района Перми;

Александр Житников, депутат заксобрания Пермского края;

Мария Коновалова, депутат заксобрания Пермского края;

Константин Лызов, глава Добрянского округа, председатель Совета глав муниципальных образований;

Надежда Лядова, депутат заксобрания Пермского края;

Наталья Мельник, вице-спикер Пермской гордумы;

Александр Молоковских, и. о. вице-мэра Перми, руководитель аппарата;

Антон Немкин, депутат Госдумы РФ;

Александр Русанов, исполнительный директор Совета глав муниципальных образований Пермского края;

Константин Светлаков, глава Березниковского округа;

Дмитрий Скриванов, депутат Госдумы РФ;

Максим Спиридонов, депутат Пермской гордумы;

Наталья Ушакова, учитель начальных классов школы №131;

Григорий Цепаев, главный врач городской детской поликлиники №4 (Пермь);

Сергей Черезов, депутат заксобрания, директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Из политсовета исключили:

Сергея Булдашова, экс-председателя Пермского крайсовпрофа;

Вячеслава Григорьева, секретаря реготделения «Единой России»;

Сергея Дьякова, экс-мэра Березников;

Владимира Жукова, представителя президента ПАО «Лукойл» в Пермском крае;

Виктора Кобелева, экс-депутата заксобрания Пермского края;

Лидию Королеву, бывшего вице-мэра Перми;

Александра Кузнецова, экс-главу Пермского района;

Виктора Плюснина, экс-депутата заксобрания Пермского края;

Игоря Плюснина, бывшего первого вице-спикера заксобрания Пермского края;

Максима Пластеева, экс-сотрудника администрации губернатора, начальника департамента Минэка РФ;

Татьяну Миролюбову, бывшего депутата заксобрания Пермского края;

Валерия Трапезникова, экс-депутата заксобрания Пермского края;

Юрия Уткина, бывшего спикера Пермской гордумы;

Дениса Ушакова, бывшего депутата заксобрания Пермского края;

Павла Шатрова, экс-депутата заксобрания Пермского края.