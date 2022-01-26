Шумков: курганцы не хотят работать за 77 тысяч рублей в месяц

Рабочих, по словам губернатора Вадим Шумкова, не могут найти на завод, находящийся в Варгашинском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинском районе (Курганская область) руководство местного завода не может найти специалистов, которые будут работать за 77 000 рублей в месяц. Об этом 27 января в Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Проблема, как везде, — не могут найти строителей, кто готов качественно выполнять даже несложные работы по фундаменту и кровле. На фоне интернетных пересудов, что нет работы, предприятию не хватает реальных рабочих рук для создаваемых рабочих мест с зарплатой, как рассказало руководство завода, 77 тысяч рублей», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что эта проблема наблюдается на ООО «Завод ВСП». По его словам, на предприятии уже работает 36 человек.

Ранее стало известно, что в регионе уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за сентябрь—ноябрь 2021 года составил 7,4%. Это почти в два раза выше, чем в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.