26 января 2022

Шумков: курганцы не хотят работать за 77 тысяч рублей в месяц

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Рабочих, по словам губернатора Вадим Шумкова, не могут найти на завод, находящийся в Варгашинском районе Фото:

В Варгашинском районе (Курганская область) руководство местного завода не может найти специалистов, которые будут работать за 77 000 рублей в месяц. Об этом 27 января в Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Проблема, как везде, — не могут найти строителей, кто готов качественно выполнять даже несложные работы по фундаменту и кровле. На фоне интернетных пересудов, что нет работы, предприятию не хватает реальных рабочих рук для создаваемых рабочих мест с зарплатой, как рассказало руководство завода, 77 тысяч рублей», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что эта проблема наблюдается на ООО «Завод ВСП». По его словам, на предприятии уже работает 36 человек.

Ранее стало известно, что в регионе уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за сентябрь—ноябрь 2021 года составил 7,4%. Это почти в два раза выше, чем в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

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В Варгашинском районе (Курганская область) руководство местного завода не может найти специалистов, которые будут работать за 77 000 рублей в месяц. Об этом 27 января в Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков. «Проблема, как везде, — не могут найти строителей, кто готов качественно выполнять даже несложные работы по фундаменту и кровле. На фоне интернетных пересудов, что нет работы, предприятию не хватает реальных рабочих рук для создаваемых рабочих мест с зарплатой, как рассказало руководство завода, 77 тысяч рублей», — написал Шумков. Губернатор отметил, что эта проблема наблюдается на ООО «Завод ВСП». По его словам, на предприятии уже работает 36 человек. Ранее стало известно, что в регионе уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за сентябрь—ноябрь 2021 года составил 7,4%. Это почти в два раза выше, чем в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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