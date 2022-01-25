Безработица в Курганской области вдвое выше, чем у соседей

25 января 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Уровень безработицы в Курганской области снижается, но остается значительно выше, чем в других регионах УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в Курганской области по итогам трех месяцев (сентябрь—ноябрь 2021 года) составил 7,4%. Этот показатель оказался почти в два раза выше, чем в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Такие данные приводит Росстат. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы). Сентябрь—ноябрь 2021 года. Курганская область — 7,4%», — говорится в отчете Росстата. В Свердловской и Челябинской областях уровень безработицы в период с сентября по ноябрь 2021 года составлял 3,8%, в Тюменской области (без учета автономных округов) — 3,7%. В двух автономных округах, входящих в состав УрФО, уровень безработицы оказался еще ниже. В ХМАО он составляет 2,2%, в ЯНАО — 1,8%. Во всех регионах УрФО отмечается плавное снижение уровня безработицы, рост которой начался в период пандемии. Так, в Курганской области в 2020 году этот уровень превышал 8%, а сейчас безработица возвращается к допандемийным значениям. По данным Росстата, безработица в Курганской области была выше, чем в других регионах УрФО, как минимум в течение последних трех лет. В июне 2021 года Свердловскстат сообщал, что численность безработных жителей Курганской области выросла за год более чем в два раза. Более 20 тысяч жителей региона состояли на учете в службе занятости, численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 9825 человек. При этом в правительстве области заявляли, что по сравнению с началом 2021 года (27,7 тысячи безработных) произошло значительное снижение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в Курганской области по итогам трех месяцев (сентябрь—ноябрь 2021 года) составил 7,4%. Этот показатель оказался почти в два раза выше, чем в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Такие данные приводит Росстат. «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы). Сентябрь—ноябрь 2021 года. Курганская область — 7,4%», — говорится в отчете Росстата. В Свердловской и Челябинской областях уровень безработицы в период с сентября по ноябрь 2021 года составлял 3,8%, в Тюменской области (без учета автономных округов) — 3,7%. В двух автономных округах, входящих в состав УрФО, уровень безработицы оказался еще ниже. В ХМАО он составляет 2,2%, в ЯНАО — 1,8%. Во всех регионах УрФО отмечается плавное снижение уровня безработицы, рост которой начался в период пандемии. Так, в Курганской области в 2020 году этот уровень превышал 8%, а сейчас безработица возвращается к допандемийным значениям. По данным Росстата, безработица в Курганской области была выше, чем в других регионах УрФО, как минимум в течение последних трех лет. В июне 2021 года Свердловскстат сообщал, что численность безработных жителей Курганской области выросла за год более чем в два раза. Более 20 тысяч жителей региона состояли на учете в службе занятости, численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 9825 человек. При этом в правительстве области заявляли, что по сравнению с началом 2021 года (27,7 тысячи безработных) произошло значительное снижение.