Мэрия Екатеринбурга придумала поблажку перед удорожанием проезда

Метро включат в один из пересадочных тарифов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Екатеринбурга анонсировали введение единого проездного на четыре вида общественного транспорта. Такое решение будет принято, если 31 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) повысит цены на проезд, заявил зампредседателя городского комитета по транспорту Николай Вахлов.

«На случай если РЭК примет такое решение, мы разработали вариант введения проездного на 4 вида транспорта. То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два — 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включен метрополитен», — цитирует Вахлова пресс-служба горадминистрации. Также Вахлов заявил, что повышение цен не коснется обладателей «Екарт».

О том, что в Екатеринбурге с 1 февраля вырастет стоимость проезда, стало известно на пресс-конференции мэра Алексея Орлова 16 декабря. Тогда и после — на внутренних совещаниях — он анонсировал, что одна поездка в метро (сейчас 32 рубля), автобусе, трамвае и троллейбусе (28 рублей) будет стоить 33 рубля.

Но позднее на сайте РЭК появился проект постановления, из которого следует, что стоимость проезда действительно будет одинаковой для всех видов транспорта, но будет составлять не 33, а 32 рубля. Для перевозчиков (изначально просивших о более значительной индексации) и городских чиновников это стало неожиданностью.

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