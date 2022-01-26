26 января 2022

В Челябинске началась вакцинация подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
После прививки от COVID школьников освобождают от занятий (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске 27 января началась вакцинация подростков от COVID вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Одними из первых в регионе начали прививать от COVID подростков в Челябинске. Вакцинация в школе — дело привычное. Перед прививкой медики тщательно осмотрели подростков, изучили медкарты, измерили уровень кислорода в крови и померили давление», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава.

Директор челябинской школы №15 Ольга Торяник сообщила, что многие семьи изъявили желание поставить прививку своим детям. Прививку в школе поставило более 100 человек. Завтра эти ребята будут освобождены от учебных занятий.

27 января детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Вакцинироваться препаратом можно пациентам с 12 до 17 лет включительно.

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В Челябинске 27 января началась вакцинация подростков от COVID вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Одними из первых в регионе начали прививать от COVID подростков в Челябинске. Вакцинация в школе — дело привычное. Перед прививкой медики тщательно осмотрели подростков, изучили медкарты, измерили уровень кислорода в крови и померили давление», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава. Директор челябинской школы №15 Ольга Торяник сообщила, что многие семьи изъявили желание поставить прививку своим детям. Прививку в школе поставило более 100 человек. Завтра эти ребята будут освобождены от учебных занятий. 27 января детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Вакцинироваться препаратом можно пациентам с 12 до 17 лет включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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