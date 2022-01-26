В Челябинске началась вакцинация подростков

В Челябинске 27 января началась вакцинация подростков от COVID вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Одними из первых в регионе начали прививать от COVID подростков в Челябинске. Вакцинация в школе — дело привычное. Перед прививкой медики тщательно осмотрели подростков, изучили медкарты, измерили уровень кислорода в крови и померили давление», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава.
Директор челябинской школы №15 Ольга Торяник сообщила, что многие семьи изъявили желание поставить прививку своим детям. Прививку в школе поставило более 100 человек. Завтра эти ребята будут освобождены от учебных занятий.
27 января детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Вакцинироваться препаратом можно пациентам с 12 до 17 лет включительно.
В Челябинске 27 января началась вакцинация подростков от COVID вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Одними из первых в регионе начали прививать от COVID подростков в Челябинске. Вакцинация в школе — дело привычное. Перед прививкой медики тщательно осмотрели подростков, изучили медкарты, измерили уровень кислорода в крови и померили давление», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава. Директор челябинской школы №15 Ольга Торяник сообщила, что многие семьи изъявили желание поставить прививку своим детям. Прививку в школе поставило более 100 человек. Завтра эти ребята будут освобождены от учебных занятий. 27 января детская вакцина «Спутник М» поступила в медицинские организации по всей Челябинской области. Вакцинироваться препаратом можно пациентам с 12 до 17 лет включительно.