Модный дом Firdaws дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат закрыл все свои магазины. Новость о прекращении продаж модных хиджабов компания опубликовала в Instagram.
«Друзья! Модный дом Firdaws и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе!» — сообщается в посте.
По информации Lenta.ru, счета модного дома Айшат Кадыровой были заблокированы неделю назад. Точная сумма долга по налогам, в котором уличили компанию, не указывается. Известно только, что размер производства составляет 1,6 миллиона рублей.
О закрытии магазинов компания сообщила в Instagram
Модный дом Firdaws дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат закрыл все свои магазины. Новость о прекращении продаж модных хиджабов компания опубликовала в Instagram. «Друзья! Модный дом Firdaws и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе!» — сообщается в посте. По информации Lenta.ru, счета модного дома Айшат Кадыровой были заблокированы неделю назад. Точная сумма долга по налогам, в котором уличили компанию, не указывается. Известно только, что размер производства составляет 1,6 миллиона рублей.