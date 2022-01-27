Айшат Кадырова после блокировки счетов закрыла все свои магазины. Скрин

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Магазин одежды 12 storeez. Екатеринбург, витрина, магазин одежды, 12 storeez, 12 сторез
Продажи модных хиджабов прекратились по техническим причинам Фото:

Модный дом Firdaws дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат закрыл все свои магазины. Новость о прекращении продаж модных хиджабов компания опубликовала в Instagram.

«Друзья! Модный дом Firdaws и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе!» — сообщается в посте.

По информации Lenta.ru, счета модного дома Айшат Кадыровой были заблокированы неделю назад. Точная сумма долга по налогам, в котором уличили компанию, не указывается. Известно только, что размер производства составляет 1,6 миллиона рублей.

О закрытии магазинов компания сообщила в Instagram
Фото:

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Модный дом Firdaws дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат закрыл все свои магазины. Новость о прекращении продаж модных хиджабов компания опубликовала в Instagram. «Друзья! Модный дом Firdaws и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе!» — сообщается в посте. По информации Lenta.ru, счета модного дома Айшат Кадыровой были заблокированы неделю назад. Точная сумма долга по налогам, в котором уличили компанию, не указывается. Известно только, что размер производства составляет 1,6 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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