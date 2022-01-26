Заместитель мэра Шадринска уходит в отставку

Заместитель главы Шадринска Александр Парфенов покидает свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы Шадринска (Курганская область), руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники в администрации города.

«В пятницу, 28 января, у [Александра] Парфенова последний рабочий день. На мероприятия, где он должен быть докладчиком, ходит его заместитель [Елена] Мезенцева», — рассказал источник в мэрии Шадринска.

Связаться с Александром Парфеновым URA.RU не удалось. В приемной заместителя мэра сообщили, что его не будет на месте, так как он уехал в Курган. Подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении руководителя в комитете по строительству и архитектуре не смогли. URA.RU направило запрос в администрацию Шадринска, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2020 года Александр Парфенов был назначен на должность первого заместителя главы города Шадринска. В декабре 2020 года в мэрии Шадринска произошли кадровые перестановки, в результате чего должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занялся городским комитетом по строительству.