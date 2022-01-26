Бизнесмены продают торговые центры в Кургане через Avito

27 января 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

По словам представителя продавцов, конкретной причины продажи торговых центров нет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito. «Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении. Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет. Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito. «Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении. Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет. Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей.