Бизнесмены продают торговые центры в Кургане через Avito

В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito.
«Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении.
Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет.
Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей.
В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito. «Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении. Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет. Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей.