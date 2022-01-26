26 января 2022

Бизнесмены продают торговые центры в Кургане через Avito

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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, пустой торговый зал, пустой тц, торговый центр гермес плаза, тц гермес плаза
По словам представителя продавцов, конкретной причины продажи торговых центров нет (архивное фото) Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito.

«Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении.

Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет.

Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей.

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В Кургане продают здания ТЦ, помещения в которых, в том числе, арендуют представители федеральных торговых сетей. Объявления размещены на сайте Avito. «Торговая площадь, 1267,7 квадратных метров. <…> Арендуют федеральные сети, <…> местные сети», — указано в объявлении. Хозяин здания, расположенного по адресу ул. Некрасова, 9а, оценивает его стоимость в 110 млн рублей. Также в Кургане продают здание площадью 980,5 квадратных метров, расположенное по адресу ул. Куйбышева, 155а, в котором, помещения тоже арендуют представители федеральных торговых сетей. Его стоимость оценивают в 50 млн рублей. Представитель продавцов объяснил URA.RU, что конкретных причин продажи зданий нет. Ранее в Кургане продавали кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Стоимость бизнеса оценивали в шесть млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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