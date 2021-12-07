Стоимость кафе оценили почти в 6 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В Кургане продают кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Объявление размещено на сайте Avito.

«Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драматического театра», — указано в объявлении.

Продавец оценил стоимость бизнеса в 5 990 000 рублей. Кафе передают по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. Владелец объяснил, что продажа бизнеса связана с переездом.

Ранее стало известно, что в Кургане примерно за такую же цену продавали пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». В ближайшие пять лет в этом помещении будет находиться кафе или столовая.

Кафе продают из-за переезда владельца Скрин: сайт Avito