В Кургане продают кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Объявление размещено на сайте Avito.
«Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драматического театра», — указано в объявлении.
Продавец оценил стоимость бизнеса в 5 990 000 рублей. Кафе передают по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. Владелец объяснил, что продажа бизнеса связана с переездом.
Ранее стало известно, что в Кургане примерно за такую же цену продавали пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». В ближайшие пять лет в этом помещении будет находиться кафе или столовая.
В Кургане продают кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Объявление размещено на сайте Avito. «Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драматического театра», — указано в объявлении. Продавец оценил стоимость бизнеса в 5 990 000 рублей. Кафе передают по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. Владелец объяснил, что продажа бизнеса связана с переездом. Ранее стало известно, что в Кургане примерно за такую же цену продавали пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». В ближайшие пять лет в этом помещении будет находиться кафе или столовая.