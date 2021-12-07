07 декабря 2021

Возле курганского правительства продают кафе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская игровая комната. Курган, столик в кафе, столик в ресторане, закрытие, пустой стол
Стоимость кафе оценили почти в 6 млн рублей (архивное фото) Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

В Кургане продают кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Объявление размещено на сайте Avito.

«Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драматического театра», — указано в объявлении.

Продавец оценил стоимость бизнеса в 5 990 000 рублей. Кафе передают по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. Владелец объяснил, что продажа бизнеса связана с переездом.

Ранее стало известно, что в Кургане примерно за такую же цену продавали пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». В ближайшие пять лет в этом помещении будет находиться кафе или столовая.

Кафе продают из-за переезда владельца

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В Кургане продают кафе, которое находится недалеко от драмтеатра, городской мэрии и областного правительства. Объявление размещено на сайте Avito. «Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драматического театра», — указано в объявлении. Продавец оценил стоимость бизнеса в 5 990 000 рублей. Кафе передают по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. Владелец объяснил, что продажа бизнеса связана с переездом. Ранее стало известно, что в Кургане примерно за такую же цену продавали пристрой, который относится в главному региональному офису «Сбербанка». В ближайшие пять лет в этом помещении будет находиться кафе или столовая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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