26 января 2022

Фонтан Миасса сломал переодетый в девушку юноша

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша должен был фотографироваться в женской одежде (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) городской фонтан сломал 14-летний парень, переодетый в женскую одежду. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил начальник отдела МВД по Миассу Константин Козицын,

«14-летний юноша, проиграв в карты на желание двум девушкам, получил задание — переодеться в женскую одежду и пойти в таком виде фотографироваться на улицу. Парень нарядился и заодно одел женскую обувь на каблуках», — цитирует слова Козицина издание «Миасский рабочий».

Когда молодой человек забрался на фонтан фотографироваться, то он не удержался и при падении повредил фонтан. Полиция пришла к выводу, что объект городской инфраструктуры был поврежден без злого умысла. С молодым человеком в полиции провели воспитательную беседу. Вопрос о возмещении ущерба семье подростка придется решать с администрацией Миасса.

Ранее момент поломки фонтана попал в объектив камеры видеонаблюдения. Жители во всем винили девушку, которая залезла на самый верх фонтана. Никто из миассцев не догадался, что это был переодетый юноша.

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В Миассе (Челябинская область) городской фонтан сломал 14-летний парень, переодетый в женскую одежду. Об этом на пресс-конференции 27 января заявил начальник отдела МВД по Миассу Константин Козицын, «14-летний юноша, проиграв в карты на желание двум девушкам, получил задание — переодеться в женскую одежду и пойти в таком виде фотографироваться на улицу. Парень нарядился и заодно одел женскую обувь на каблуках», — цитирует слова Козицина издание «Миасский рабочий». Когда молодой человек забрался на фонтан фотографироваться, то он не удержался и при падении повредил фонтан. Полиция пришла к выводу, что объект городской инфраструктуры был поврежден без злого умысла. С молодым человеком в полиции провели воспитательную беседу. Вопрос о возмещении ущерба семье подростка придется решать с администрацией Миасса. Ранее момент поломки фонтана попал в объектив камеры видеонаблюдения. Жители во всем винили девушку, которая залезла на самый верх фонтана. Никто из миассцев не догадался, что это был переодетый юноша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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