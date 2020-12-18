В МВД высказались о легализации наркотиков в России

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов убежден, что наркомания — это болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России не собираются ослаблять контроль за оборотом наркотиков в стране. Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов в интервью в интервью проекту Детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка «Лично — детям».

«Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — подчеркнул Зубов. Он подчеркнул, что в нашей стране придерживаются позиции нулевой терпимости по данному вопросу.

На этой неделе Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей для юрлиц за пропаганду наркотиков в интернете. Физлицам же придется заплатить — от 5 до 30 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Российские врачи теперь смогут рассказывать родителям о состоянии здоровья детей вплоть до их совершеннолетия. В Минздраве считают, что подростки не спешат делиться с семьей проблемами с наркотиками, алкоголем или венерическими болезнями.