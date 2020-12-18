В МВД высказались о легализации наркотиков в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Замглавы МВД РФ Игорь Зубов убежден, что наркомания — это болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России не собираются ослаблять контроль за оборотом наркотиков в стране. Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов в интервью в интервью проекту Детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка «Лично — детям».

«Мы говорим, что наркомания — это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — подчеркнул Зубов. Он подчеркнул, что в нашей стране придерживаются позиции нулевой терпимости по данному вопросу.

На этой неделе Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей для юрлиц за пропаганду наркотиков в интернете. Физлицам же придется заплатить — от 5 до 30 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Российские врачи теперь смогут рассказывать родителям о состоянии здоровья детей вплоть до их совершеннолетия. В Минздраве считают, что подростки не спешат делиться с семьей проблемами с наркотиками, алкоголем или венерическими болезнями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...