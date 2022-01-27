СМИ Таджикистана назвали причину перестрелок с Киргизией

27 января 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

СМИ сообщили, что перестрелку начали пограничники Киргизии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка Пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу. «Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониен. В данный момент дорога Исфара — Ош перекрыта», — цитирует источника «Азия плюс». По его словам, на место происшествия приехал мэр Исфары (Таджикистан) Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с представителями Киргизии. По информации издания, женщин и детей эвакуировали в безопасное место. «В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — рассказал источник. Таджикистан открыл прицельный огонь из минометов по линиям электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление погранслужбы Киргизии. Также сообщается, что Таджикистан попросил прекратить огонь, но продолжает обстрелы. Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили, что началась перестрелка между пограничниками двух стран. В Душанбе перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединявший два города Киргизии. Трое военных Таджикистана ранены, сообщает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пограничники Таджикистана открыли огонь на границе с Киргизией после того, как произошел конфликт между жителями стран. Граждане Киргизии закидали камнями автомобили людей из Таджикистана в селе Сомониен, затем киргизские пограничники открыли стрельбу. «Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониен. В данный момент дорога Исфара — Ош перекрыта», — цитирует источника «Азия плюс». По его словам, на место происшествия приехал мэр Исфары (Таджикистан) Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с представителями Киргизии. По информации издания, женщин и детей эвакуировали в безопасное место. «В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно», — рассказал источник. Таджикистан открыл прицельный огонь из минометов по линиям электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление погранслужбы Киргизии. Также сообщается, что Таджикистан попросил прекратить огонь, но продолжает обстрелы. Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили, что началась перестрелка между пограничниками двух стран. В Душанбе перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединявший два города Киргизии. Трое военных Таджикистана ранены, сообщает агентство Nation News.